Reprise des vols de Air Sénégal

Tout est bien qui finit bien. Les choses sont rentrées dans l’ordre après les manquements de la compagnie Air Sénégal, qui avaient laissé à quai des pèlerins. Ce qui a suscité la colère des autorités et des voyagistes privés.



D’ailleurs, après son coup de gueule, la chargée de communication des voyagistes privés, Hourèye Thiam Preira, a annoncé hier sur sa page Facebook, que leurs pèlerins ont embarqué à bord du vol d’Air Sénégal.



A en croire "L'As", le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, a effectué une descente hier, au hangar de AIBD, pour s’enquérir du respect des plans de vols.