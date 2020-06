Reprises des cours dans les écoles et universités: Après l’éducation nationale, l’enseignement supérieur projette sur la rentrée des universités Après l’éducation nationale, l’enseignement supérieur projette sur la rentrée des universités. Le ministre de l’enseignement supérieur Cheikh Oumar Hann a donné, hier, le plan de reprise des universités.

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juin 2020 à 09:41 | | 0 commentaire(s)|

« Nous nous voulons démarrer en septembre quand c'est possible, mais au plus tard en octobre dans les toutes les universités. Si on démarre en septembre, de septembre au 31 décembre, on a 19 semaines. C'est largement suffisant... » a informé le ministre Hann

Le défi selon lui est que « Maintenant, on a un semestre à sauver en 19 semaines mais dans des conditions assez particulières. Il faut donc beaucoup d'innovation et d'initiative et à ce niveau j'engage les directeurs d'UFR et les assemblées académiques à réfléchir fortement pour trouver un dispositif qu'on va capitaliser même pour les années futures »

Avec SeneCafeActu



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos