République des valeurs: Cheikh Oumar Ndao et 12 autres quittent TAS

Jeudi 1 Août 2024

Vague de démissions au parti République des Valeurs/Réewum Ngor. Il s’agit de Cheikh Oumar Ndao, Coordonnateur national des jeunes et membre de la cellule de communication du parti et 12 autres. Ces membres du parti de Thierno Alassane Sall n’ont pas cependant donné les raisons de leur départ. Cheikh Oumar Ndao a seulement exprimé ses «regrets» aux militants du parti.



«Après plus de cinq ans, avec l’aide et le soutien d’un grand nombre d’entre vous, au mépris de ma vie personnelle, de mes propres engagements et de ma réputation…, c’est avec émotion que je mets fin à mes activités politiques dans le parti», a-til écrit, relate Bes Bi.

