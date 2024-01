« Requête pour la libération inconditionnelle, immédiate du candidat Bassirou Diomaye Faye », Par Oumar Diop

Nous soussigné, Oumar Boun Khatab DIOP, Président du mouvement de la jeunesse républicaine, adressons cette présente requête à nos juridictions nationales, sous-regionales et même internationales afin que tous ensemble nous plaidions en faveur de.la libération immédiate et inconditionnelle du candidat admis à l'élection présidentielle de 2024, le nommé Bassirou Diomaye FAYE.



Sur le plan juridique, nous soulignons que la présomption d'innocence demeure fondamentale jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit rendue. La détention prolongée sans jugement contrevient aux principes juridiques fondamentaux, portant atteinte aux droits fondamentaux du candidat. D'un point de vue moral, la privation de liberté d'un individu non condamné suscite des préoccupations éthiques majeures.



La préservation des droits humains et de la justice impartiale est cruciale pour maintenir l'intégrité de notre système juridique et renforcer la confiance du public dans le processus judiciaire. Sur le plan éthique, la libération de Bassirou Diomaye FAYE est impérative pour garantir l'équité dans la course à l'élection présidentielle. Tous les candidats, dans un élan d'éthique politique, devraient unir leurs voix pour demander sa libération immédiate et sans condition, afin de préserver la dignité de notre démocratie et maintenir des élections justes et transparentes.



En résumé, la libération immédiate de Bassirou Diomaye FAYE est essentielle pour respecter les principes juridiques, moraux et éthiques fondamentaux, assurant ainsi une participation équitable, honorable et d'égal dignité de tous les candidats sur la ligne de départ à l'élection présidentielle.de 2024.



Oumar Diop,

Président du Mouvement de la Jeunesse Républicaine