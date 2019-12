Réquisition des travailleurs de la SDE : Dame Mbodji du G20 déchire le décret

La réquisition des travailleurs de la Sénégalaise des eaux (SDE) par le chef de l’Etat, n’a pas laissé indifférent Dame Mbodji, le Coordinateur du G20. Ce dernier parle de décret nul et non avenu. Il crie à l’injustice et demande aux travailleurs de l’hydraulique de s’unir pour faire face.



« Entant que Coordinateur du G20, nous dénonçons avec la dernière énergie la réquisition illégale signée par le chef de l’Etat. D’abord, les statuts de la SDE ne lui permettent pas de les réquisitionner. Mais dans le cas d’espèce, la loi qui règle cette question, qui définit les modalités d’établissement de réquisition dans un secteur avec la L. 276 du code du travail ne permet pas à l’autorité de réquisitionner tout le personnel », a indiqué Dame Mbodji.



Selon lui, la réquisition est ciblée. « C’est un décret illégal qui ne cherche qu’à réclamer une plus grande part dans le capital de l’entreprise. Les travailleurs de la SDE sont dans leur bon droit. C’est l’Etat du Sénégal qui s’est aplati devant la France à qui, il a permis d’avoir une main mise sur notre économie. C’est ça qui est inacceptable. Nous lançons un appel également aux travailleurs de la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) et de l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) pour qu’on ne les utilise pas contre leurs camarades travailleurs de la SDE. Nous leur lançons un appel pour soutenir la lutte de la SDE. Parce que c’est l’Etat qui cherche à les diviser », martèle le syndicalise.

