Réquisition des travailleurs de la SDE : l’Intersyndicale dénonce « une violation flagrante du droit de grève et un recul démocratique» Le coordonnateur de l’intersyndicale des travailleurs de la SDE s’est dit surpris par la réquisition des travailleurs de la société après un décret du président de la République.

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Décembre 2019 à 09:47 | | 0 commentaire(s)|

«En tant que responsable syndicale, c'est la première fois que je vois un décret pareil dans le monde du travail. C'est une violation flagrante de la liberté d'exercer le droit de grève», a, en effet, réagi Elimane Diouf.

«C'est un recul démocratique. Rien ne justifie cela. Avant de signer ce décret, s'il avait appelé les travailleurs, échangé avec eux, je pense qu'on aurait pu suspendre le mot d'ordre et continuer à discuter », a-t-il ajouté.



