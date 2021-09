Réquisitoire de feu contre Kilifeu, Simon, Thier et X: 10 infractions visées Cela se corse pour le trio, Kilifeu, Simon et Thier avec un réquisitoire de feu du parquet à leur encontre.

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Septembre 2021 à 06:12 | | 0 commentaire(s)|

Les faits reprochés à ces derniers partent de l'"Association de malfaiteurs, corruption, tentative de trafic de migrants, faux dans un document administratif", pour ne citer que ces délits là.



Le Procureur tape dans le tas et réclame trois (3) mandats de dépôt au juge du deuxième cabinet qui statue aujourd'hui.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos