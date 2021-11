Réseau d'escroquerie via Orange Money: La Division de cybersécutité fait tomber Pierre Babacar Coly Après avoir démonté les réseaux d'escroquerie via Orange Money, basés entre Kaolack et Taiba Niassene, la DSC vient de réussir un grand coup en mettant la main sur le nommé Pierre Babacar Coly.

Ce dernier, spécialisé en usurpation d'identité numérique à travers Instagram, dupliquait les comptes Instagram des victimes, pour ensuite contacter leurs amis en leur demandant de l'argent.



Visé par plusieurs plaintes, le natif de Kaolack s'est réfugié à Ndangane Sambou, croyant échapper aux redoutables enquêteurs de la Division spéciale de Cybersécuté de la Police nationale. Il est finalement localisé et interpellé dans la commune de Ndangane Sambou, avant d'être transféré à Dakar.



Après sa garde-à-vue, il est déféré au parquet avec un préjudice de plus de trois (3) millions FCfa et une quinzaine de plaintes dans son dos.

