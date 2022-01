Réseau de faussaires: 5 agents arrêtés à la mairie de Mbacké

La mairie de Mbacké éclaboussée et déchirée jusque dans ses entrailles, avec l’arrestation et le placement sous mandat de dépôt, d’abord du premier adjoint et ensuite d’un agent de l’état-civil. Cela fait suite à la délivrance d’un document d’état-civil entaché d’irrégularités, révèle "Le Témoin".



Au moment où les populations attendaient que le juge décide du sort de ces deux personnes, trois autres viennent d’être interpellées par la gendarmerie. Il s’agit d’un autre agent municipal, d’une conseillère et d’un étranger (un Guinéen, nous dit-on), bénéficiaire du document en question. Ils étaient hier en garde-à-vue en attendant que l’enquête connaisse son dénouement. Affaire à suivre…