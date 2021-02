Réseaux sociaux: Macky Sall exige un dispositif de régulation et d’encadrement spécifique

Le Chef de l’Etat invite, enfin, le Gouvernement à mettre en place un dispositif de régulation et d’encadrement, spécifique aux réseaux sociaux.

