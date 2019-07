Réserve de fer : Kédougou dispose de plus de 800 millions de tonnes (géologue) Le professeur de géologie et de télédétection de l’Institut des sciences de la terre de Dakar Soulèye Wade a évoqué lors d’un atelier à Thiès (Est), le potentiel minier de la région du Sénégal oriental, notamment de la région de Kédougou, avec des réserves connues de 700 à 800 millions tonnes de fer, rapporte l’Aps.

Avec des découvertes supplémentaires, le Sénégal peut aller jusqu’à un milliard de tonnes, a dit M. Wade, relevant qu’avec ces réserves, "nous pensons qu’un jour on peut gagner plus qu’avec les phosphates". Avec un tel potentiel, le Sénégal peut atteindre une production de "20 millions de tonnes par an" et créer une industrie de métallurgie au Sénégal oriental, a-t-il ajouté.



Selon lui, toutes les 11 collines répertoriées à Kédougou (Sud-est) sont des collines de fer, qui ont pu résister à l’érosion du fait de la dureté de ce métal. La 12-ème colline se trouve en territoire malien. Plus connue pour être une zone aurifère, Kédougou renferme aussi des réserves d’uranium découvertes à Saraya, a-t-il signalé.



Le géologue, président de l’Association sénégalaise des professionnels de la géomatique, a plaidé pour la création d’un service national de géologie pour booster la formation de géologues et redonner au Sénégal, ancien "quartier général" des géologues en Afrique de l’Ouest, du temps de la colonisation son "rôle leader" dans ce domaine.

Source APS



