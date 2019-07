Réserves de gaz: le Sénégal 5e en Afrique et 27e dans le monde

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juillet 2019

On sait maintenant quelle place occupe notre pays en termes de production future de gaz en Afrique et dans le monde.



Selon les propos du directeur général de la société des pétroles du Sénégal (PETROSEN), Mamadou Faye, rapportés par le quotidien L’Evidence : « les découvertes de Fann, de Tortue Yaakaar et Téranga dans le nord du pays ont permis d'estimer les réserves de gaz que nous avons dans le secteur à 910 milliards de m3. Ce qui classe le Sénégal, 5e pays d'Afrique en matière de réserves et 27e pays dans le monde ».



Par ailleurs, il a précisé qu'il n'y a pas eu de nouvelles découvertes dans le puits de Tortue. « Depuis hier, on a eu des nouvelles d'un puits que nous forons. C'est un puits de délimitation pour confirmer les réserves déjà connues. C'est une extension d'un réservoir que nous connaissons et on veut préciser les réserves de 560 milliards de m3 », conclut-il.



Le DG de PETROSEN s’exprimait ainsi à l'occasion de l'atelier de concertation sur le Contenu local, tenu à Diamniadio ce mardi 02 juillet 2019, sous la présidence du chef de l'État.

