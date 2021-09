Résidence La Palmeraie: Le ministre du tourisme sur les lieux du drame Après le drame qui est survenu hier au environ de 6h du matin à la résidence palmeraie à Saly causant ainsi trois morts un couple enseignant et son enfant, le ministre Alioune Sarr est venu sur les lieux du drame pour constater les faits.

En effet c c'est aux environs de 16 h 30 minutes que la délégation du ministre est arrivée sur les lieux en compagnie du commandant de Saly, du maire et les autres autorités de la commune.



Ainsi une séance d'explication des causes du drame est faite par le commandant des sapeurs-pompiers au ministre et sa délégation.



Il s agirait d un court-circuit dû à une n négligence. Au sortir de cette visite, le ministre a présenté ses condoléances aux familles. Il exige plus de sécurité et de vigilance dans les résidences.













