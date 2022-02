Résolution de la crise scolaire : Un accord trouvé entre le gouvernement et 5 syndicats

Lundi 28 Février 2022

Les cinq syndicats signataires de l’accord sont le Sels, le Sels/A, le Snelas/Fc, l’Uden et le Siens. Ainsi ces syndicats ont décidé de lever le mot d’ordre de grève. Le Cusems et le Saemss tout en prenant prenant acte des propositions du gouvernement, ont décidé de demander l’avis de la base.



Depuis décembre dernier, le secteur de l’éducation est paralysé par un mouvement de grève. Les enseignants réclament entre autres, la matérialisation des accords signés en 2018. Début février, le gouvernement avait fait une proposition avec un impact budgétaire de 69 milliards de FCfa. Proposition jugée insuffisante.



Lors d’une seconde rencontre ce même mois, le gouvernement a porté ce montant à 90 milliards mais les enseignants ont campé sur leur position. Le 25 février, le gouvernement a augmenté ce montant.



