Résolution des problèmes d'eau: Macky Sall exhorte à une mobilisation nominale des infrastructures...

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juin 2020 à 21:40 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République, au titre de la gestion et du suivi des affaires intérieures, a rappelé au Gouvernement, la nécessité de mobiliser toute la production nominale des infrastructures et dispositifs hydrauliques disponibles, afin d'assurer la distribution régulière et suffisante de l'eau potable aux populations.

