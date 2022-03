Résolution des problèmes d'inclusion et de lacunes dans les infrastructures du secteur de l’eau : Les femmes professionnelles livrent leurs propositions aux décideurs

La touche féminine se fait, déjà, sentir dans les activités menées dans le cadre du 9e forum mondial de l’eau qui se tient à Dakar (Sénégal) du 21 au 26 mars 2022. A la veille de cet événement qui a une portée internationale, le Réseau des femmes professionnelles en adduction d'eau potable, hygiène et assainissement a fait un certain nombre de propositions pour fructifier les activités dans le secteur de l’eau.



En effet, lors de leur dialogue tenu ce 20 mars 2022 sous le thème « Soutenir la croissance et promouvoir la visibilité des femmes professionnelles du secteur WASH : Clé du succès du secteur », elles ont « reconnu, en termes de croissance, » qu’elles ont un long chemin à parcourir pour atteindre l'Odd 6.



En termes de croissance, disent-elles dans leur déclaration, nous reconnaissons que nous avons un long chemin à parcourir pour atteindre l'Odd (Objectif de développement durable 6). En ce sens, le réseau trouve qu’il est nécessaire de créer un espace pour les personnes, en particulier les femmes avec des formations multidisciplinaires, pour entrer dans le secteur afin d'aider à résoudre les problèmes d'inclusion et de lacunes dans les infrastructures.



Nous ferons pression pour des politiques et des stratégies pertinentes pour atteindre le Odd 6 afin de garantir une eau et un assainissement durables pour tous, s’engagent-elles.



Aussi, poursuivent-elles, nous serons à l'avant-garde de la mobilisation d'une masse critique de femmes pour le leadership, par le renforcement des capacités, le partage d'expériences et l'apprentissage.



Dans le cadre de la rétention et de la croissance, elles relèvent qu’elles vont « soutenir les femmes pour qu'elles acquièrent des compétences techniques, professionnelles et pertinentes afin d'assurer leur maintien et leur croissance dans le secteur.

Dans le volet participation, elles proposent le renforcement de la participation des femmes dans le secteur WASH en créant un environnement favorable au développement économique de ces dernières.



Pour le suivi le réseau souligne l’importance de développer des mécanismes basés sur des preuves pour aider à suivre et consolider les gains réalisés jusqu'à présent dans l'augmentation de la représentation et de la visibilité des femmes dans le secteur WASH.

Bassirou MBAYE

