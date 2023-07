Respect de sa parole sur le 3e mandat : L’église catholique aussi bénit Macky Sall La pluie d’éloges qui s’abat sur le Président Macky, depuis son annonce de ne pas être candidat à un 3e mandat, ne s’est toujours pas arrêtée. Selon emedia.sn, après la classe politique et les religieux musulmans, c’est le Conseil national du laïcat (Cnl) Sénégal qui a publié hier, un communiqué pour féliciter le chef de l’Etat.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juillet 2023 à 10:53 | | 0 commentaire(s)|

« Au nom de l’Église catholique du Sénégal », cette structure du Clergé dit avoir « apprécié à sa juste valeur la portée d’une telle décision qui contribuera à faire baisser la tension sociopolitique, à apaiser les cœurs et les esprits afin de continuer à bâtir un Sénégal debout et solidaire ».



Mais surtout le Cnl salue le « respect de la parole donnée », un « principe sacro-saint ». L’Église encourage également le Président Sall à organiser une élection « libre, transparente et inclusive ».



