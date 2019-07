Respect des interdits à Touba: Le Khalife sollicite l’appui de Macky Sall

Jeudi 4 Juillet 2019

En marge de la visite de Macky Sall à hier à Touba, le Khalife général des Mourides a présenté à son hôte un document où tous les interdits dans le périmètre de la cité religieuse sont contenus.



Serigne Mountakha Mbacké a profité de l’occasion pour remettre un exemplaire au chef de l’Etat, de qui il sollicite un appui pour le respect scrupuleux de son « fatwa ». Il a par ailleurs, annoncé de la mise en place d’un comité de veille et de surveillance.



Le Khalife, selon EnQuête qui rapporte les propos de son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre, a rappelé que tout contrevenant à ces règles de bonne conduite, est passible de sanctions et de poursuites.

