Respect des libertés et autres interpellations : Les questions du député Guy Marius Sagna sur la table du gouvernement Dans un compte-rendu d’activité publié hier, 6 avril 2025, le député Guy Marius Sagna est revenu sur plusieurs dossiers sensibles, dont le traitement de l’affaire Mansour Faye et une série de 11 questions écrites récemment adressées au gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko.

Au sujet du cas Amadou Mansour Faye, l’élu a rappelé avoir saisi le gouvernement, le 18 mars 2025, par une question écrite relative au cadre légal des interdictions de sortie du territoire. Si Guy Marius Sagna reconnaît que de telles restrictions peuvent être justifiées dans certaines situations, il dénonce la forme et les méthodes utilisées, qu’il juge incompatibles avec les principes d’un État de droit.



Une position partagée, selon lui, par la Cour suprême du Sénégal, qui s’est prononcée le 28 mars 2025. Dans sa décision, le juge des référés a enjoint le ministre de l’Intérieur à :



• notifier à Mansour Faye, les raisons précises de l’interdiction de sortie du territoire ;

• ou, à défaut, faire cesser toute entrave à sa liberté de déplacement par les agents de la police des frontières à l’aéroport international Blaise Diagne.



" L’Assemblée nationale, en tant qu’institution qui vote les lois, doit aussi défendre les droits de tous les citoyens, sans distinction ", a insisté le député du peuple.



Onze interpellations adressées au gouvernement d'Ousmane Sonko



Dans la même dynamique de contrôle parlementaire, Guy Marius Sagna informe avoir transmis, le 3 avril 2025, onze questions écrites au gouvernement. Ces interpellations abordent des problématiques diverses, allant de la cybersécurité à l’accès aux services sociaux de base :



1. Cyberattaque contre la BHS et failles sécuritaires dans plusieurs établissements financiers (BICIS, Crédit du Sénégal, BNDE, CBAO, Société Générale…)



2. Lenteurs dans la délivrance des cartes nationales de presse



3. Arriérés de salaire de trois mois à l’hôpital régional de Ziguinchor, pour des travailleurs qualifiés de "stagiaires"



4. Facturation contestée de l’entreprise ERA dans la commune de Dara Mboss (Guinguinéo)



5. Nomination d’avocats comme conseillers spéciaux du gouvernement



6. Ouverture du concours du Service d’hygiène aux civils



7. Manque d’infrastructures sanitaires à Vélingara Walo (Nioro du Rip)



8. Passerelle de Yoff Tonghor, hors d’usage depuis décembre 2024



9. Électrification toujours attendue dans la commune de Dianké Souf (Malem Hodar)



10. Situation préoccupante du lycée de Niague



11. Lenteurs aux frontières à l’aéroport AIBD, affectant les passagers à l’entrée comme à la sortie du pays



À travers ces interventions, Guy Marius Sagna entend jouer pleinement son rôle de député, dans une optique de transparence, de reddition de comptes et de défense des droits fondamentaux.



