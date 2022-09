Responsabilité sociale d’entreprise : Karpowership dote le plus grand service de néonatalogie du Sénégal d’un système de sécurité incendie Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale d’entreprise (RSE), la compagnie turque d’énergie, Karpowership, opérant au Sénégal depuis trois ans, vient de doter le Centre hospitalier national d’enfants l’hôpital Albert Royer (CHNEAR) d’un Système de Sécurité Incendie (SSI).

La cérémonie de remise tenue le mardi 27 septembre 2022 s’est faite en présence du directeur Afrique de Karpowership, M. Ali HJAEIJ, du directeur pays, M. Aymen Bouderbela et de la directrice du CHNEAR, Dr Issa Tall Diop.



« On n’était là il y a trois mois avec notre partenaire la Senelec, on espère vraiment avoir des visites aussi régulières dans le but d’apporter notre pièce à l’édifice. Aujourd’hui nous sommes venus répondre à un besoin et une urgence », a déclaré M. Ali Hjaeij, directeur Afrique de Karpowership.



« C’est un grand honneur de recevoir ce partenaire privilégié qu’est Karpowership qui est encore venu nous accompagner en matière de sécurité. Il y a eu beaucoup d’événements malheureux dans certaines structures sanitaires, nous en avions profiter pour faire l’audit du système d’électricité de l’hôpital.



Après cet audit, Karpowership est venu nous accompagner pour normaliser la sécurité-incendie. Nous les remercions vivement », a déclaré Dr Issa Tall Diop



Le dispositif SSI fourni par Karpowership est entre autres de 3 centrales de détection et d'alarme incendie adressables, de 30 Appareils mobiles d'extinction incendie, de consignes et de signalisation d’évacuation. Dans un contexte marqué par les récents événements tragiques aux services de néonatalogie des hôpitaux Magatte Lo de Linguère et Abdoul Aziz Sy de Tivaouane où une dizaine de nouveau-nés ont péri lors d’incendies, Karpowership permet aujourd’hui la sécurisation du service de néonatalogie ainsi que tous les services du CHNEAR.



Partenaire engagé et constant du CHNEAR, depuis son arrivée au Sénégal, Karpowership a en effet doté l’hôpital d’un appareil d’électroencéphalogramme et des dons de vivres.



Arrivé au Sénégal en aout 2019, Karpowership grâce à son partenariat avec la Senelec, Karpowership fourni actuellement 15% de la production d’électricité du Sénégal.

