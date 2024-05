Responsabilité sociétale des entreprises : 6 puits financés par Coca Cola par le biais de IBS au Fouta "Fin de la tournée pendant 5 jours nous avons sillonné 6 villages à travers le Fouta pour inaugurer 6 puits financés par Coca Cola par le biais de Industrie des Boissons du Sénégal - IBS dans le cadre de sa RSE." C'est la bonne nouvelle annoncée et partagée sur les réseaux sociaux pour le Fouta

Pour rappel, la responsabilité sociétale des entreprises ou responsabilité sociale des entreprises désigne la prise en compte par les entreprises, sur une base volontaire, et parfois juridique, des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques dans leurs activités



« En même temps nous avons entamé la construction d’une salle de classe à Reerdé et d’une mosquée à Podor. Merci beaucoup à IBS Senegal pour la confiance et la collaboration. » Ajoute la note images à l’appui

« Une citoyenneté active au service des communautés. Le combat continue » Conclut-elle









