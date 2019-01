Responsable Khalifiste : Al Ousseynou Sy reste en prison

Le procès du responsable des jeunes "khalifistes" Al Ousseynou Sy, poursuivi pour les délits de dégradation et de destruction de biens publics, a été renvoyé au 21 janvier 2019 par le tribunal de Grande instance de Dakar pour comparution de témoins.

Selon Le Quotidien, sa demande de liberté provisoire a été rejetée par le juge. Ousseynou Sy a été arrêté, lundi dernier, lors des affrontements entre policiers et pro-Khalifa qui protestaient contre l’invalidation de sa candidature à la présidentielle.



