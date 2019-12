Responsable de l’accident du pont de l'émergence : Le chauffeur d’un des camions frigorifiques se confesse Il est le principal responsable de l’accident survenu le 26 décembre vers le pont de l’émergence de la Patte d’Oie qui a coûté la vie à 4 personnes selon un dernier bilan. B. Mbaye, arrêté, fait le récit de l’accident.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Décembre 2019 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

Agé de 26 ans, il a confié aux enquêteurs, qu’il avait quitté Yoff pour se rendre au Port de Dakar. Arrivé au lieu de l’accident, il dit avoir été surpris par un minicar qui a déboîté de derrière les véhicules en stationnement sur le côté droit, pour se mettre sur sa trajectoire, rapporte Enquête.

Il l’a alors percuté et l’a projeté sur le véhicule de la dame et ensuite sur l’autre camion frigorifique. Il a admis qu’il roulait à vive allure, reconnaissant les faits qui lui sont reprochés et demande la clémence. Il devrait toutefois, être déféré au parquet ce lundi, selon le journal.



