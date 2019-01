Responsable khalifiste : Al Ousseynou Sy relaxé, son avocat s’explique Le tribunal des flagrants délits de Dakar a jugé aujourd’hui l’affaire de Al Ousseynou Sy, un des militants de Khalifa Ababacar Sall. Il était poursuivi pour des faits d’actions divers, dégradation et destruction de bien publics. Al Ousseynou Diop a été arrêté il y a de cela deux semaines, lors des affrontements entre policiers et les pro-Khalifa qui protestaient contre la décision du conseil constitutionnel d’écarter leur candidat Khalifa Ababacar Sall de la présidentielle de 2019. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à chaque fois sur la demande du parquet pour faire convoqué les parties civiles. Mais aujourd’hui, le prévenu a été jugé.

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Janvier 2019 à 18:07

Al Ousseynou Sy a été remis en liberté purement et simplement. Même si, explique son avocat Me Aboubacry Barro, » le procureur de la République avait demandé une peine sévère de deux ans ferme contre le prévenu. Nous n’ étions pas d’accord d’autant plus que le délit ne s’est pas constitué. Aussi, les témoins n’étaient pas objectifs étant donné que un d’eux travaille à l’agence « Dakar Dem Dikk » et l’autre n’a même pas émergé au bas du procès verbal d’enquête. Et le prévenu a nié. Il n’y a pas eu de confrontations n’ont plus pour les témoins et le prévenu« .



C’est pourquoi, argumente le conseil de Al Ousseynou Sy, » nous avons estimé d’avoir sollicité avec conviction cette relaxe que le juge du tribunal des flagrants délits a bien voulu nous accorder. L’avocat de la partie civile ( Me Bamba Cissé) avait demandé le franc symbolique. Mais rien ne leur a été alloué d’autant plus que notre client a été relaxé. Donc bien évidemment, par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts formulée par la partie civile se trouve être mal fondé en droit« .

