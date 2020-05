Ressources naturelles / Mamadou Lamine Diallo, Tekki : « Quand l’émirat gazier de la dynastie Faye Sall se met en place avec la technique de l’honorariat »

Un cas d’école est cette affaire des vrais faux décrets pour honorer des anciens présidents du CESE, en particulier celui numéroté 2020 / 964. Acculé, le régime se défend en rappelant que le Président Macky Sall a seulement, amené une nouvelle modalité pour désigner des présidents honoraires et contourner le bureau et l’Assemblée plénière du CESE. C’est là, dit-il, le problème aussi.



Autrement dit, Macky Sall, accuse-t-il, s’arroge les pleins pouvoirs et arrache ceux du Bureau du CESE, après ceux de l’Assemblée Nationale. « On le sait, le CESE ne sert pas à grand-chose dans la République, sauf à placer une clientèle politique et surtout, des personnalités qui veulent être nommées Premier ministre. C’est le cas depuis Famara Sagna. Que le Gouvernement publie les avantages accordés à ces honorables anciens présidents ! Plutôt que d’exciper un vrai faux décret non publié dans lequel, le seul avantage est le macaron. Rires, comme si dans la précipitation de nettoyage d’un décret, on a oublié le macaron », relève Mamadou Lamine Diallo du Mouvement Tekki.



D’après lui, c’est la bamboula à l’APR au moment où le peuple abandonné, se confine bon an mal an et cherche à éviter le coronavirus. C’est l’émirat gazier qui se met en place, avec la technique de l’honorariat qui va se généraliser et qui servira à adouber des personnalités dans la dynastie Faye Sall ; un peu comme l’émir qui nomme des comtes, des ducs, etc. « Sacré SMS ! Je ne serai pas surpris que la technique soit bientôt élargie à l’Assemblée Nationale. Il est temps de mettre fin aux pleins pouvoirs donnés à Macky Sall, non seulement il a abandonné le combat contre le coronavirus, mais il en profite pour monter des coups fourrés contre le Sénégal en faveur de ses affidés », soutient-il.