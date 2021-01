Restaurants transformés en bars, consommation de drogue: Alerte sur la débauche aux Almadies

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Janvier 2021 à 10:35 | | 0 commentaire(s)|

Le collectif des riverains des Almadies alerte les autorités sur la débauche dans certains restaurants sis aux Almadies. Dans un communiqué parcouru par «L’As», le Collectif des riverains des Almadies qui sont à proximité des restaurants Cosmo, Timis et White Dream appelle les autorités étatiques à agir alors qu’il est encore temps, pour préserver la jeunesse, la sécurité et la quiétude des habitants de cette zone.



Ces habitants des Almadies s’inquiètent tous les jours des conséquences qui pourraient advenir de la proximité des habitations avec «ces restaurants transformés en bars et très fréquentés par des jeunes de tous âges, mais également des adultes».



Ils rappellent pour s’en féliciter que dernièrement, la Gendarmerie de Ngor avait mis la main sur une quarantaine de fêtards dans un de ces restaurants et dont certains avaient de la drogue. Malgré cela, la situation demeure intacte. Selon le collectif, tous les jours, ces bars sont remplis de monde avec une pollution sonore qui indispose tous les riverains. D’ailleurs, beaucoup de ces riverains, indique la même source, ont saisi la Gendarmerie, la Préfecture, la sous-préfecture, la Mairie et même le Gouverneur, sans que le problème soit résolu.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos