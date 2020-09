Restrictions dues à la pandémie dans le transport public: le ministre des Transports lève les mesures Dans le transport, c’est désormais un retour à la normale ou à l’anormale, selon la perception des uns et des autres. Suite à une baisse notée des nouveaux cas de COVID-19, le ministre des Transports a levé les mesures restrictives dans le domaine des transports en commun, à l’exception du port du masque.

Imposées depuis plus de six mois sous contexte de Coronavirus, ces mesures qui ont été prises pour contenir la propagation de la Covid-19, ont aussi été un calvaire pour les habitants de la banlieue.



Non seulement les tarifs ont augmenté pour les taxis clandos, mais pour les cars AFTU qui ne transportaient plus de passagers debout, les usagers étaient obligés de patienter des heures avec une faible lueur d’espoir d’avoir une place.



Mais voilà, désormais les taxis sont autorisés à embarquer 4 personnes, les cars, à surcharger.



Après 6 mois de restrictions pour freiner l’expansion de la pandémie du coronavirus, l’Etat du Sénégal vient de lever les mesures de restrictions sur les transports en commun. Les conducteurs de véhicules peuvent prendre autant de passagers que de places disponibles. Toutefois, le port du masque est obligatoire



Pour certains, la levée des restrictions sur le secteur des transports, est un retour à a pagaille en cette période de COVID-19.



