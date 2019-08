Restructuration du Pds: Le mouvement Ass-Kaw zappé

Comme annoncé dans un précédant communiqué de presse, Me Abdoulaye Wade a procédé au remaniement du secrétariat national du Parti démocratique sénégalais (Pds). Dans le document parvenu à Leral, on note l’absence notable de plusieurs responsables de haut plan dont Oumar Sarr et l’entrée en force des responsables des mouvements proches de Karim Wade. On note également des absents de taille parmi ces derniers. Il s’agit des militants d’ASS-KaW (Actions de Solidarité et de Soutien à Karim Wade). Ce mouvement qui a été la première à porter le combat pour la libération de Wade fils a été carrément zappé. La présidente du Mouvement Hélène Della Chaupin que nous avons jointe enfin de soirée n’a pas souhaité réagir dans l’immédiat. Certains de ses proches ont tout de même dénoncé ce qu’ils considèrent comme un manque de considération à leur égard et promettent de se faire entendre dans les jours à venir.



