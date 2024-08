Restructuration et Modernisation des Infrastructures Portuaires : Le Premier Ministre Ousmane Sonko affiche sa vision Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté, lors d'un conseil interministériel consacré aux infrastructures maritimes et portuaires, son projet de restructuration et de reconfiguration du Port de Dakar. Ce plan, selon les directives du Chef du gouvernement, devra intégrer le développement des ports de Bargny Sendou et de Ndayane afin d’assurer une synergie optimale entre ces infrastructures.

Pour M. Sonko, il est impératif de moderniser les installations du Port de Dakar, d’améliorer les capacités de stockage, et de réhabiliter la voie ferrée pour connecter efficacement les différents terminaux portuaires.



Le Premier ministre a également mis l’accent sur la transformation des ports secondaires en véritables pôles portuaires. Il a insisté sur l’importance de mobiliser les financements nécessaires et d’engager des discussions avec les chambres de commerce et d’industrie en vue de transférer la gestion de ces ports à la SONAPAD.



Concernant les ports dédiés à la pêche artisanale, M. Sonko a souligné l’urgence de moderniser 23 d’entre eux, avec quatre d’entre eux étant directement liés à des zones industrielles spécialisées dans la transformation des produits de la mer.



Il a en outre exprimé sa volonté d’accélérer la construction des ports de pêche à Cap-Skiring et Fass-Boye, ainsi que la réhabilitation du quai de pêche de Ouakam, avec le soutien de la Banque Mondiale. Le Premier ministre a également plaidé pour une plus grande implication des collectivités locales dans la gestion des infrastructures portuaires.



En ce qui concerne les ports de plaisance, M. Sonko a proposé une structuration et un financement de leur développement, en étroite collaboration avec les zones touristiques avoisinantes.



Le Premier ministre a également mis en avant la nécessité d'améliorer les chenaux de navigation du fleuve Casamance, du bras de mer du Saloum, ainsi que de stabiliser la brèche de Saint-Louis. Il a souligné l'importance d'identifier des financements pérennes pour assurer l’entretien de ces voies navigables.



Enfin, M. Sonko a plaidé pour la mise en place d'un programme de développement de l'industrie navale, visant à diversifier les services de construction, de réparation et de démantèlement des navires.



Quant à la gestion foncière, le Chef du gouvernement a insisté sur la sécurisation des sites destinés aux infrastructures maritimes, lesquels devront être intégrés au Plan national d’aménagement. Il a également prôné une meilleure harmonie entre les villes et les ports à travers des programmes spécifiques.



