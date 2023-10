Résultat à mi-parcours : Baisse de 33% du résultat net de la société de distribution d’eau de Côte d’Ivoire au premier semestre 2023.

Selon le rapport d’activités établi par la direction de l’entreprise, le résultat net est passé de 2,516 milliards de FCFA au 30 juin 2023 à seulement 1,683 milliard de FCFA durant la période sous revue. A ce niveau, la direction de l’entreprise souligne <<un impact négatif lié à une augmentation de l’impôt sur les bénéfices.>>



Le chiffre d’affaires a, de son côté enregistré une légère baisse de 2% avec une réalisation de 74,139 milliards de FCFA contre 76 milliards de FCFA à fin juin 2022.



<< Cette variation résulte essentiellement de la régression du chiffre d’affaires lié aux branchements subventionnés>>, justifie la direction de la SODECI dans son rapport d’activité. Elle avance par ailleurs que l’activité du premier semestre de l’entreprise s’est réalisée dans un contexte marqué par la hausse du taux d’inflation atteignant 5,4% à fin mai 2023 ainsi que l’achèvement du projet d’amélioration des performances techniques et financières du secteur avec la pose de plus de 800 km de réseau et la connexion de 165 000 clients.



En ce qui le concerne, le résultat d’exploitation s’est replié de 6%, à 3,444 milliards de FCFA contre 4 milliards de FCFA au 30 juin 2022.

Quant au résultat des activités ordinaires, il affiche une baisse de 195 millions, avec une réalisation de 3,658 milliards de FCFA contre 3,853 milliards de FCFA au premier semestre 2022.



<<La poursuite au second semestre 2023 des initiatives lancées pour améliorer les performances devrait conduire à la réalisation de l’objectif fixé pour la fin de l’année 2023>>, souligne la direction de la SODECI quant aux perspectives qui se dessinent pour cette entreprise.



Oumar Nourou

