Résultats à mi-parcours : Baisse de 14% du résultat net de la CRRH-UEMOA, au premier semestre 2023

Selon le rapport d’activités semestriels établi par la direction de cet établissement financier à caractère bancaire, ce résultat en question s’est élevé à 475 millions de FCFA contre 554 millions de FCFA au 30 juin 2022. La direction de la CRRH-UEMOA estime toutefois que le résultat attendu en fin d’année 2023 est estimé à 1,229 milliard de FCFA.



Le produit net bancaire affiche pour sa part un solde de 1,431 milliard de FCFA contre 1,419 milliard de FCFA au premier semestre 2022, soit un léger accroissement de 1%. Selon la direction de l’établissement, <<cette hausse s’explique essentiellement par l’effet combiné de la hausse des revenus de placement, la baisse des revenus liés aux refinancements qui s’explique essentiellement par l’arrivée à terme des refinancements 2,3 et 4, de la hausse des charges d’intérêts sur les opérations de refinancement (intérêts sur obligations, intérêts sur les emprunts sur ressources concessionnelles, intérêts sur les emprunts subordonnés ».



Les frais généraux (qui comportent les frais de personnel et les autres frais généraux) ont été comptabilises à un montant de 918 millions de FCFA contre 840 millions de FCFA au premier semestre 2022 (+9,28%).



Le résultat brut d’exploitation connait, de son côté une baisse de 14%, se situant à 475 millions de FCFA contre 554 millions de FCFA au premier semestre 2022.



Il en est de même du résultat avant impôts à 475 millions de FCFA contre 554 millions de FCFA au 30 juin 2022.



En ce qui le concerne, le total bilan est en hausse de 48% avec un solde de 297 milliards de FCFA contre 201,216 milliards de FCFA au premier semestre 2022. << Cette augmentation s’explique par les mobilisations de ressources sur le marché financier régional et international>>, avance la direction de l’établissement.



En perspectives, elle note que la CRRH-UEMOA consacrera le second semestre 2023 aux refinancements des prêts aux logements octroyés par les banques actionnaires ou non.



Oumar Nourou



Le résultat net de la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l'UEMOA (CRRH-UEMOA) qui a son siège social à Lomé, a enregistré une baisse de 14% au premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022.