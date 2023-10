Résultats à mi-parcours : Forte hausse de 251% du résultat net de la société SOLIBRA au premier semestre 2023

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Octobre 2023 à 15:52 | | 0 commentaire(s)|

En effet, ce rapport d’activités met en exergue un résultat net de 11,070 milliards FCFA contre 3,153 milliards de FCFA au premier semestre 2022. La direction de la société explique cette forte hausse par un résultat exceptionnel de 7,216 milliards de FCFA issu principalement de la plus-value sur la cession de l’activité Eau minérale réalisée le 19 avril 2023.



D’après la direction de la Solibra, malgré un premier trimestre 2023 avec un volume inférieur à -14% versus l’année 2023, le volume distribué le premier semestre se conclue en légère baisse de 4,8% par rapport à celui de l’année précédente avec respectivement 2 805 120 hectolitres et 2 946 327 hectolitres. En dépit de cette baisse, le chiffre d’affaires net a connu une progression de 13,6%, s’élevant à 137 milliards de FCFA contre 121 milliards de FCFA au 30 juin 2022.



Concernant le résultat d’exploitation, il affiche une évolution de 34% à 8,402 milliards de FCFA contre 6,274 milliards de FCFA au premier semestre 2022. La direction de la Solibra avance comme explication à cette évolution <<une bonne maitrise des coûts d’exploitation courants et à la réduction des frais généraux initiée dans le cadre du plan de redressement de la société mis en œuvre durant le premier trimestre 2023.>>



Pour ce qui est du résultat des activités ordinaires, il a enregistré une forte progression de 63,2%, à 6,309 milliards de FCFA contre 3,865 milliards de FCFA au 30 juin 2022 un an plus tard.



Quid des perspectives de la Solibra ? A ce niveau, son directeur général Cyril Segonds estime que <<malgré un environnement économique encore incertain, ces résultats, associés à notre plan de réduction des coûts et à une innovation Produit continue, renforcent notre confiance dans les perspectives pour l’exercice 2023 avec une amélioration de l’effet volume/mix au second semestre et à une amélioration sensible de notre résultat d’exploitation.>>



Oumar Nourou













Source : Le résultat net de la Société de Limonaderies et brasseries d’Afrique (SOLIBRA) dont le siège se trouve Abidjan, a connu une forte hausse de 251,1% à l’issue du premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022, selon le rapport d’activité établi par la direction de l’entreprise.Source : https://www.lejecos.com/Resultats-a-mi-parcours-Fo...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook