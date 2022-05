Résultats à mi-parcours : Hausse de 143% du résultat net de la SAPH au premier trimestre 2022

Le rapport d’activité trimestriel met en effet en exergue un résultat net qui se situe à 3,664 milliards de FCFA contre 1,509 milliard de FCFA au 31 mars 2020.



Le chiffre d’affaires s’établit à 50,008 milliards, en augmentation de 7,772 milliards par rapport au premier trimestre 2021. <<Cette hausse du chiffre d’affaires est principalement liée au prix de vente ; la production vendue ayant très peu évoluée sur les deux périodes>>, souligne la direction de l’entreprise. Elle ajoute que le prix de vente bénéficie de l’effet combiné de la hausse des cours de caoutchouc (6%) et de l’amélioration de la parité USD/FCFA (8%) entre 2021 et 2022.



Quant au résultat des activités ordinaires, il connait la même progression que le résultat net de la société, influencé positivement par la hausse du chiffre d’affaires.



En perspectives pour le reste de l’année 2022, la direction de la SAPH avance qu’il convient<< d’observer la plus grande prudence quant à l’évolution future des cours qui pourraient être négativement impactés par le contexte économique en Asie.>> De l’avis toujours de la direction de cette entreprise, la guerre en cours en Ukraine n’a, pour le moment, pas eu d’effet négatif significatif sur les cours du caoutchouc. << Les coûts des intrants et de certaines fournitures, essentiels pourraient cependant évoluer à la hausse, affectant ainsi la marge de SAPH>>, ajoute-elle.



Oumar Nourou



Le résultat net de la société africaine de plantation d’hévéas (SAPH) a enregistré une hausse de 143% à l’issue du premier trimestre 2022 par rapport au premier trimestre 2021, a annoncé la direction de cette entreprise ivoirienne.Source : https://www.lejecos.com/Resultats-a-mi-parcours-Ha...