Résultats à mi-parcours : Hausse de 20% du résultat net de l’ONATEL S.A au premier semestre 2021

Ce résultat s’est établi à 17,476 milliards FCFA contre 14,586 milliards FCFA au premier semestre 2020.



En revanche, le chiffre d’affaires connait une baisse de 1,4%, s’établissant à 78,912 milliards FCFA contre 79,995 milliards FCFA au premier semestre 2020. La direction de l’Onatel soutient que << cette tendance s’explique essentiellement par le recul des revenus provenant de l’acheminement des trafics internationaux.>>



Le résultat d’exploitation a, pour sa part, augmenté de 9%, passant de 23,480 milliards FCFA au 30 juin 2020 à 25,605 milliards FCFA un an plus tard.



En ce qui le concerne, le résultat des activités ordinaires s’est rehaussé de 13,7% à 23,748 milliards FCFA contre 20,892 milliards FCFA un an auparavant.



Au terme du premier semestre 2021, le parc actif mobile de l’ONATEL a progressé de 11,5% à 9 953 632 clients contre 8 930 109clients au 30 juin 2020.



Quant au parc fixe, il est en hausse de 1,3%, ressortant à 75 511 clients contre 74.562 clients au premier semestre 2020.

Concernant le parc internet (fixe et mobile), les dirigeants de l’Onatel indiquent une progression de 34,6% avec une base clientèle qui se situe à 4 441 984 au 30 juin 2021 contre 4 042 955 un an auparavant.



