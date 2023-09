Résultats à mi-parcours : La société tunisienne Land‘Or annonce un résultat déficitaire de 2,410 millions de dinars au premier semestre 2023.

Pourtant, cette entreprise avait réalisé un résultat net excédentaire de 1,411 MD au premier semestre 2022.



En revanche, les produits d’exploitation se sont accrus de 11,351MD à 94,323 MD.



Les achats consommés se sont établies à 73 MD contre 61,300 MD au premier semestre 2022.

Concernant les charges de personnel, elles connaissent une augmentation de 1,865 MD à 7,441 MD.

La société Land‘Or a toutefois réduit de 2,354 MD ses autres charges d’exploitation qui se situent à 9,586 MD avec un solde de 9,586 MD contre un autre solde de 11,940 MD.



Dans l’ensemble, les charges d’exploitation de la société Land‘Or ont progressé de 17,11% à 94 MD contre 80 MD au 30 juin 2022.

Le résultat d’exploitation de la société a fait un plongeon 77,09%, passant de 3,026 MD au 30 juin 2022 à 693 180 dinars durant la période sous revue.

Quant au résultat des activités ordinaires avant impôts, il se situé à -2,190 MD contre +1,852 MD au premier semestre 2022.





Oumar Nourou

La société tunisienne Land‘Or, qui opère entre autres dans la fabrication, la transformation et le commerce des produits carnés et leurs abats, produits de la mer, fromages, plats cuisinés et tous produits agro-alimentaires, a annoncé un résultat net déficitaire de 2,410 millions de dinars (MD) au premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022.Source : https://www.lejecos.com/Resultats-a-mi-parcours-La...