Résultats à mi-parcours : Les bonnes performances semestrielles de NSIA Banque Côte d’Ivoire

Ce résultat s’est ainsi élevé à 10,028 milliards FCFA contre 2,826 milliards FCFA au 30 juin 2020.



Pour sa part, le produit net bancaire (PNB) s’est établi à 35,9 milliards FCFA contre 30,4 milliards FCFA au premier semestre 2020 (+18%). << Cette évolution s’explique par une nette progression de la marge d’intérêt de 27%, qui ressort à 26,8 milliards FCFA contre 21,1 milliards FCFA au 30 juin 2020>> avance la direction de NSIA Banque Côte d’Ivoire. Elle soutient par ailleurs que cette hausse est la conséquence de l’effet combiné de l’accroissement des produits d’intérêts générés par l’activité de crédit et de l’augmentation des produits sur le portefeuille titres, en dépit d’une hausse du coût des ressources. Toutefois, il y a lieu de noter le léger recul de 1% des commissions, qui ressortent à 9,1 milliards FCFA contre 9,2 milliards FCFA un an auparavant, en raison notamment de la contraction des marges sur les transactions en devise et des commissions sur les transferts de fonds.



Pour ce qui est des frais de gestion, il est note dans le rapport d’activité semestriel une hausse de 8% passant de 18,3 milliards FCFA au 30 juin 2020 à 19,8 milliards FCFA au 30 juin 2021. Sur ce point, la direction de la banque estime que l’évolution observée provient essentiellement d’une hausse de 5,7% des charges de personnel qui s’établissent à 9 milliards de FCFA au 30 juin 2021 contre 8,5 milliards FCFA au 30 juin 2020. << Cette augmentation est due à l’accroissement de l’effectif de la Banque suite à l’intégration des effectifs de l’ex-Diamond Bank Cote d’Ivoire, en janvier 2021>>, souligne encore la direction de NSIA Banque précisant au passage que le nombre de collaborateurs est passé de 1012 en juin 2020 à 1064 au 30 juin 2021.



Sur un autre registre, une hausse de 10,6% est relevée au niveau des frais généraux qui sont ressortis à 10,8 milliards FCFA contre 9,8 milliards FCFA au 30 juin 2020. La direction de la banque soutient que cette évolution est la conséquence de la prise en compte des charges de l'ex-Diamond Bank Cote d’Ivoire, depuis janvier 2021, suite à la finalisation de l'opération d'apport partiel d'actif.



Le résultat brut d’exploitation, s’est établi à 12,8 milliards FCFA contre 9,1 milliards FCFA un an auparavant (+41%).



Quid du coût net du risque ? Il s’est beaucoup amélioré de 40 % en s’établissant à 3,57 milliards FCFA contre 5,9 milliards FCFA au premier semestre 2020. Selon la direction de NSIA Banque l’évolution constatée est consécutive à la politique de suivi des engagements mise en place par la Banque qui a pour effet de limiter la défaillance des clients sains.



Le résultat d’exploitation est passe de 3,157 milliards FCFA au 30 juin 2020 à 9,259 milliards FCFA un an plus tard (+6,102 milliards FCFA).

De son côté, le résultat avant impôt fait un grand bond de 239% en s'établissant à 12 milliards FCFA contre 4 milliards FCFA un an auparavant.



