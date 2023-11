Résultats à mi-parcours : Les comptes de la société Filtisac virent au vert au troisième trimestre 2023.

Entre ces deux périodes, la société Filtisac a amélioré de 4,315 milliards de FCFA en valeur absolue et 1901% en valeur relative son résultat courant avant impôts.



Pour sa part, le chiffre d’affaires net hors taxes a augmenté de 702 millions de FCFA avec une réalisation qui passe de 26,393 milliards de FCFA au troisième trimestre 2022 à 27,095 milliards de FCFA au troisième trimestre 2023.



De son côté, le résultat d’exploitation s’est élevé à 1,062 milliard de FCFA contre -583 millions de FCFA au 30 septembre 2022, soit une hausse de de 282%, expliquée par la direction de l’entreprise par le contrôle des charges d’exploitation et la restauration des marges.



En ce qui le concerne, le résultat des activités ordinaires a augmenté considérablement de 4,103 milliards de FCFA à 4,078 milliards de FCFA contre - 25 millions de FCFA au 30 septembre 2022.



<<Pour le dernier trimestre 2023, malgré des incertitudes au département Jute liées à la production du cacao, réduite par la forte pluviométrie connue durant les six derniers mois, FILTISAC reste confiante dans sa capacité à traverser avec succès cette période de conjoncture défavorable, grâce à la qualité de ses produits, à la dynamique de son organisation et à la maîtrise de ses coûts>>, avance la direction de la société quant aux perspectives qui se dessinent pour elle.



Oumar Nourou

