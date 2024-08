Résultats à mi-parcours : Progression de 28% du résultat net de NSIA Banque Côte d’Ivoire au premier semestre 2024.

Ces données mettent en exergue un résultat net de 14,528 milliards FCFA contre 11,398 milliards de FCFA au 30 juin 2023.



Concernant le total bilan de la banque, il affiche une progression de 6%, se situant à 2 159 milliards FCFA contre 2 037 milliards FCFA au premier semestre 2023.



Durant la période sous revue, les créances de NSIA Banque Côte d’Ivoire sur sa clientèle (y compris les créances en souffrance) ont connu une progression de 6% à 1 382 milliards de FCFA contre 1 307 milliards de FCFA en décembre 2023.



De leur côté, les dépôts de la clientèle ont progressé de 7%, se situant à 1 511,4 milliards de FCFA contre 1 415,9 milliards de FCFA au 31 décembre 2023.



Le produit net bancaire (PNB) a enregistré une hausse de 10,3%, passant de 41,4 milliards FCFA au 30 juin 2023 à 45,7 milliards FCFA au premier semestre 2024. Selon la direction de la banque, dans ses composantes la marge d’intérêt connait une baisse de 4,5% et s'établit à 28,2 milliards FCFA au 30 juin 2024 contre 29,5 milliards FCFA en juin 2023. Les commissions enregistrent une progression de 46,7% en comparaison à juin 2023 et se chiffrent à 17,5 milliards FCFA.



Les charges d’exploitation dégagent un solde de 23,2 milliards FCFA contre un solde de 21,3 milliards FCFA au 30 juin 2023 (+9%).



Au 30 juin 2024, le résultat brut d’exploitation connait une hausse de 12%, se situant à 18,3 milliards FCFA contre 16,4 milliards FCFA au premier semestre 2023.



Le coût net du risque s’affiche à -2,7 milliards FCFA contre -3,7 milliards FCFA au 30 juin 2023.



« Au cours du second semestre 2024, leur établissement s’engage à poursuivre la dynamique commerciale entamée en vue d’améliorer la croissance des revenus et entend renforcer sa position d’acteur clé de l’économie ivoirienne », note la direction de la banque quant aux perspectives qui se dessinent pour cette structure.



Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/Resultats-a-mi-parcours-Pr...