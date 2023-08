Résultats commerciaux de Huawei : Une marge bénéficiaire nette de 15,0% réalisée au premier trimestre 2023

Selon un communiqué de presse, les résultats globaux sont conformes aux prévisions. «Au premier semestre 2023, Huawei a généré un chiffre d'affaires de 310,9 milliards Cny (42,9 milliards de dollars), soit une augmentation de 3,1 % en glissement annuel et une marge bénéficiaire nette de 15,0 %. Les activités liées à l'infrastructure des technologies de l’information et de la communication (Tic) de l’entreprise ont généré un revenu de 167,2 milliards Cny (23,05 milliards de dollars), les activités grand public ont enregistré un revenu s’élevant à hauteur de 103,5 milliards Cny (14,27 milliards de dollars), les activités « cloud » ont contribué pour 24,1 milliards Cny (3,32 milliards de dollars), les activités « digital power » ont généré un revenu de 24,2 milliards CNY (3,34 milliards de dollars), tandis que les activités « Intelligent automotive solution » (Ias) ont atteint un revenu de 1 milliard Cny (137,85 millions de dollars) », précise-t-on dans le communiqué de presse.



« Je tiens à remercier nos clients et nos partenaires pour leur soutien constant », a déclaré Sabrina Meng, Présidente tournante de Huawei. Elle a également exprimé sa gratitude envers toute l'équipe de Huawei pour sa solidarité et son engagement sans faille. «Huawei a investi massivement dans les technologies fondamentales afin de tirer parti des tendances de la numérisation, de l'intelligence et de la décarbonisation, en attachant une forte importance à la création de valeur pour nos clients et nos partenaires. Au cours du premier semestre 2023, nos activités dans le secteur des infrastructures Tic sont restées solides et nos activités dans le domaine de la consommation ont enregistré des progrès notables. Nos activités dans les domaines de l'énergie numérique et du cloud ont toutes deux enregistré une croissance soutenue, et nos nouveaux développements dans les composants destinés aux véhicules connectés intelligents continuent de gagner en compétitivité. », a ajouté Mme Meng.



Fondée en 1987, Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et des communications (Tic) et d'appareils intelligents. Elle compte 207 000 employés et est présente dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde.



Sa vision et sa mission consistent à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde intelligent et entièrement connecté. À cette fin, elle œuvre en faveur d'une connectivité omniprésente et d'un accès inclusif aux réseaux, posant ainsi les bases d'un monde intelligent.



Adou Faye





Huawei a annoncé le 11 août ses résultats commerciaux pour le premier semestre 2023.Source : https://www.lejecos.com/Resultats-commerciaux-de-H...