Résultats décevants, tensions internes, manque de rigueur…: Vers un grand "ndeup" à l’Écurie Fass

L’écurie Fass traverse une période délicate sous toutes ses formes. Sportivement, cette mythique formation n’arrive plus à réaliser un bilan acceptable. Pis, des dissensions internes, entre certains lutteurs comme Papa Sow et Gris Bordeaux, des manquements au niveau de l’instance dirigeante, l’échec de la direction technique, dirigée par tapha Guèye et le manque de rigueur des pensionnaires assaillent la bonne marche de l’écurie. Bref tout vas de travers.



Pour débroussailler toutes ces mauvaises herbes et redonner un nouvel élan à cette académie de lutte, un grand rassemblement serait envisagé avant l’ouverture de la saison. Un lavage à grande eau pour arrondir les angles afin de taire les démons de la division et des échecs.



Chaque année, le président Abass Ndoye et les dirigeants fassois convoquent une réunion pour discuter de tous les maux de leur entité. Et, ils le font en se regardant dans le blanc des yeux. La rencontre de cette saison est fortement attendue. Tellement, l’écurie est mine par plusieurs problèmes.



Les dossiers brûlants, comme le cas Papa Sow, l’affinité entre Gris Bordeaux et Eumeu Sène, le refus de Lac Rose de se affaire opérer, etc. devront être épluchés et traités à leur juste valeur. La situation est tellement confuse dans cette écurie que seule, la voie du dialogue pourrait adoucir le climat et relancer la machine de guerre. Un grand Ndeup (conclave) en vue !



