Résultats définitifs des examens : Le taux de réussite en hausse pour l’année 2023

« Le Certificat de Fin d'Etudes Elémentaires (CFEE) a connu ainsi un taux de réussite exceptionnel de 82,08% contre 73,80% en 2022 soit un bond de 8,28%.



Le Brevet de Fin d'Etudes Moyennes (BFEM) suit la même tendance avec un taux de réussite de 76,30% contre 70,38% en 2022 soit un écart positif de 5,92%.



Pour le Baccalauréat (Bac), les bons résultats de l'année dernière sont maintenus avec un taux de 51,54% d'admis. Le nombre de mentions est passé de 7598 en 2022 à 8212 en 2023 soit une augmentation en valeur absolue de 614 », informe le ministère de l’Education nationale dans un communiqué en date du jeudi 27 juillet.



Il se dit « satisfait » des résultats « qui attestent de la vitalité et de la résilience du système éducatif sénégalais et félicite toute la communauté éducative (Enseignants, Elèves, Parents d'élèves, Partenaires) qui a œuvré avec abnégation pour l'atteinte de ces performances ».



Selon le communiqué , le ministre de l’Education nationale invite « tous les acteurs à continuer de conjuguer leurs efforts pour le maintien de cet élan de performance et souhaite de bonnes vacances aux enseignants et aux élèves ».

Sud Quotidien