Résultats des 45 départements du Sénégal: Diomaye Faye obtient 2 millions 190.632 de voix, soit 54,15% Le tableau de compilation des résultats des 45 départements du Sénégal donne les résultats définitifs de l’élection présidentielle de dimanche dernier. Ils confirment l’éclatante victoire de Bassirou Diomaye Faye. Entre le nouveau président de la République et son concurrent direct, Amadou Ba, l’écart est de près de 700.000 voix. Ces résultats pourraient légèrement évoluer su l’on y ajoute ceux de la diaspora qui n’ont pas été pris en charge dans ce décompte. Il faut signaler que le bonnet d’âne est porté par Malick Gakou tandis que la seule femme en lice, Anta Babacar Ngom, n’a pu récolter malgré sa très bonne campagne électorale que 12 mille 967 voix soit 0,32% ce qui lui vaut la 14ème place.

Dans les 45 départements du pays, le candidat de la coalition Diomaye a obtenu 2 millions 190.632 voix, soit 54, 15% des suffrages exprimés. Il est suivi de loin par le candidat de BBY Amadou Ba qui est crédité d’un million 491.069 voix soit 36,86%.



Le PUR de Aliou Mamadou Dia se positionne en 3ème position avec 95 mille 738 voix pour 2,37%. Khalifa Sall arrive en 4ème position avec 64.346 voix pour 1,59%.



D'après Le Temoin, Thierno Alassane Sall se classe 5ème avec 21 mille 007 voix soit 0,52%. Boubacar Camara est 6ème avec 20 mille 227 voix pour 0,50%. Aly Ngouille Ndiaye, arrivé 7ème , récolte 19 mille 781 voix soit 0,49%. Idrissa Seck se situe à la 8ème place avec 19 mille 771 voix (0,49%).



Pape Djibril Fall a engrangé 14 mille 921 voix (0,37%) et occupe la 9ème place. Serigne Mboup a obtenu 14 mille 093 voix pour 0,35% et se classe 10ème.



Déthié Fall avec 13 mille 708 voix pour 0,34% se situe à la 11ème place. Dr Daouda Ndiaye décroche la 12ème place avec 13 mille 568 voix 0,34%.



El Hadji Mamadou Diao a vu 13 mille 326 voix (soit 0,33%) se porter sur son nom ce qui lui vaut la 13ème place.



A la 14ème place, Anta Babacar Ngom a récolté 12 mille 967 voix avec un taux de 0,32%. Cheikh Tidiane Dièye est 15ème avec 12 mille 580 voix pour 0,31%. Mamadou Lamine Diallo occupe la 16ème place avec 8. 640 voix pour 0,21%.



A la 17ème place, on trouve Mohamed Boun Abdallah Dionne qui n’a récolté que 7 mille 170 voix pour 0,18%. El Hadji Malick Gakou qui a réalisé 5. 289 voix pour 0,13% occupe la 18ème place.



Habib Sy enfile le bonnet d’âne avec 2 mille 609 voix pour 0,06%. Toutefois, comme Cheikh Tidiane Dièye, il avait renoncé à sa candidature à la fin de la campagne électorale, tous les deux appelant à voter pour Bassirou Diomaye Faye.



Globalement les Sénégalais qui se sont rendus aux urnes dimanche sont estimés à 4 millions 045. 310 électeurs. Il faut préciser que ces résultats ne prennent pas en compte les électeurs de la diaspora. Ils concernent uniquement les résultats compilés des 45 départements du pays











