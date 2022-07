Résultats des examens session 2022 : Un bond qualitatif noté au Bac, une légère avancée notée au BFEM Le ministre de l’Education nationale a partagé les résultats officiels des examens du BAC et du BFEM, pour la session 2022. Il en ressort un bond qualitatif noté au Bac et une légère avancée au BFEM.

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Juillet 2022 à 17:20 | | 0 commentaire(s)|

Au terme de l’année scolaire 2021-2022, les résultats ci-dessous ont été enregistrés au Baccalauréat et au Brevet de fin d’études moyennes (BFEM):



Baccalauréat



Les résultats du Bac montrent que le taux de réussite national est passé de 38,13% en 2011 à 51,99% en 2022, soit un bond qualitatif de 13,86 points, avec en bonus 154 mentions très bien, 1200 mentions bien et 6 547 mentions assez bien. Ces résultats n’ont jamais été réalisés.



Brevet de Fin d’études Moyennes (BFEM)



Au BFEM, le taux de réussite national est passé de 67,96% en 2021 à 70,38% cette année, soit un écart positif de 2,42%.



Ces résultats, ajoutés à ceux obtenus au CFEE, session 2022 (73, 8%), constituent la preuve illustrant que malgré les chocs exogènes qui perturbent de manière cyclique les enseignements-apprentissages, le système éducatif a retrouvé ses clignotants verts, avec un début de retour dans la zone de performances. Les énormes investissements consentis par le Président Macky Sall en 10 ans, pour apaiser le climat social et atteindre les objectifs du PAQUET-EF, document de gouvernance du sous-secteur de l’Education, commencent à porter leur fruit.



« Le ministre de l’Education nationale Mamadou Talla renouvelle ses félicitations aux braves enseignants, aux parents d’élèves, aux élèves, aux syndicats, aux partenaires techniques et financiers, aux acteurs des niveaux central et déconcentré, qui ont conjugué leurs efforts pour aboutir à ces résultats qui augurent d’un système éducatif meilleur et d’une école publique qui retrouve progressivement son lustre d’antan », nous dit le communiqué reçu.



