Résultats des législatives 2022: BBY majoritaire avec 82 sièges contre 80 sièges pour l'inter-coalition Yewwi Askan-Wi La Commission nationale de recensement des votes vient de donner les résultats des élections législatives du 31 juillet 2022. En présence des mandataires des différentes coalitions en lice, il a été déclaré majoritaire Benno Bokk Yaakaar avec 82 députés, Yewwi Askan Wi 56 députés, Wallu 24 députés, Bokk Guiss-Guiss 1 député, les Serviteurs 1 députés, Aar Sénégal 1 député et le reste des coalition, dont Natangué Askan Wi et Bunt Bi se retrouvent avec zéro sièges.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Août 2022 à 20:57 | | 0 commentaire(s)|

La commission nationale de recensement des votes a délivré les résultats du scrutin de juillet 2022. Dans le calcul des proportionnels, il a été appliqué la Loi: 153 du code électoral pour déterminer le nombre de sièges. C’est le nombre total de suffrages valablement exprimé, appliqué au quotien électoral de 53%.



Nombre de députés au niveau départemental



Bokk Guiss Guiss: 1

Natangué Askan Wi: 0

Aar Senégal: 1

BBY: 25

But Bi: 0

Serviteurs: 1

Wallu: 8

Yaw: 17





Résultats au niveau national



BBY: 57

Wallu: 16

YAW: 39



Le nombre de députés officiellement élus à l’Assemblée nationale



Yewwi Askan Wi: 56 députés

Wallu: 24 députés

Benno Bokk Yaakaar: 82 députés

Les Serviteurs: 1 député

Bokk Guiss-Guiss: 1 député

Aar Sénégal: 1 député

Natangué Askan Wi: 0

Bunt-Bi: 0







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook