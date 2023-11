Résurgence des coups d'État en Afrique de l'Ouest : Macky Sall pointe du doigt la crise du terrorisme et la fragilité des institutions

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Novembre 2023 à 18:48 | | 0 commentaire(s)|



Dans un entretien accordé au journal français Le Monde, le président sénégalais Macky Sall a évoqué les facteurs qui expliquent la résurgence des coups d'État en Afrique de l'Ouest.



Selon lui, l'un des principaux facteurs est la fragilité des institutions démocratiques dans ces pays. En effet, dans tous les pays touchés par les putschs, il y a eu régulièrement des interruptions de l'ordre constitutionnel depuis les indépendances.



"À chaque fois, on dit : 'Il faut aller immédiatement aux élections', mais ce n'est visiblement pas la solution", concède-t-il. "On l'a vu au Mali, avec Ibrahim Boubacar Keïta, ou au Burkina, avec Roch Marc Christian Kaboré, tous deux élus après des processus de transition post-putsch. Aucun n'a pu terminer son mandat."



Macky Sall estime également que la crise du terrorisme au Sahel est pour beaucoup dans cette instabilité. En effet, lorsque des militaires meurent au front, "on a tôt fait d'accuser le pouvoir en place d'être faible ou de ne pas donner assez de moyens aux soldats". De ce fait, "les gens pensent parfois que la voie militaire est la mieux indiquée".



Pour réduire ces coups de force, le président sénégalais estime qu'il faut d'abord que les acteurs politiques eux-mêmes ne poussent pas les militaires à prendre le pouvoir. Il faut également que les militaires eux-mêmes "refusent d'exercer le pouvoir politique".



Des solutions difficiles à mettre en œuvre



Les solutions proposées par Macky Sall sont certes intéressantes, mais elles sont également difficiles à mettre en œuvre. En effet, il est difficile de renforcer les institutions démocratiques dans des pays où elles sont fragiles depuis des décennies. De même, il est difficile de convaincre les militaires de renoncer au pouvoir, surtout dans un contexte de crise sécuritaire comme celui du Sahel.



Il n'empêche que les propos du président sénégalais sont importants car ils soulignent la nécessité de trouver des solutions durables pour lutter contre la résurgence des coups d'État en Afrique de l'Ouest.

DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook