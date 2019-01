Retard dans la construction de l’université Amadou Moctar Mbow : Adama Bictogo mis en demeure, la DCMP saisie

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Janvier 2019

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane a confirmé que Marylis BTP d’Adama Bictogo a été mis en demeure suite au retard noté dans la construction de l’université Amadou Moctar Mbow et que la Direction centrale des marchés publics (DCMP) a été saisie.



M. Niane s’exprimait lors de l’adoption hier, du projet de loi n°25/2018 portant statut du personnel enseignant des universités.



Comme le révélait Libération et malgré les agitations de l’homme d’affaires ivoirien, le Président Sall a ordonné devant plusieurs témoins, à Diamniadio, la résiliation du contrat.













Libération

