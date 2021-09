Retard de 2h 30 sur le vol Dakar-Paris : Mary Teuw Niane remonte les bretelles à Air Sénégal Sur sa page facebook, le professeur Mary TeuW Niane a employé des mots doux pour s’exprimer le retard accusé par la compagnie Air Sénégal, vendredi, à travers un vol Dakar-Paris. Un retard de 2 heures 30 minutes.



Retard de 2h 30 sur le vol Dakar-Paris : Mary Teuw Niane remonte les bretelles à Air Sénégal

Voici, in extenso, son texte



Air Senegal, je vous aime, nous vous aimons!

Hier, sur le vol Dakar-Paris vous avez eu 2h30 de retard! S’il vous plaît, je sais que ce n’est pas facile, mais faites tous les efforts pour éradiquer les retards et les reports de vols!

Air Senegal, vous êtes notre compagnie nationale! Vous devez grandir! Comme Ethiopian, Kenya Airways vous devez symboliser la fierté du Sénégal et de l’Afrique dans les airs!

Je sais que la marche du bébé est difficile, hésitante, de temps en temps catastrophique, mais n’oubliez pas que vous êtes un bébé lion, votre destin est d’être une reine, la reine des airs!

Alors je compte sur vous, Air Sénégal, méthode, rigueur, ponctualité, courage!

Air Sénégal, je vous aime, nous vous aimons, ne nous décevez pas!



