Retard de la subvention de trois milliards aux producteurs de riz : Ousmane Lom tire la sonnette d’alarme et attire l’attention des autorités La situation risque d’être compliquée pour les producteurs de riz de la vallée. En effet, selon Ousmane Lom, Ousmane Lom, responsable politique de l’Alliance pour la République (Apr) de Richard Toll, les membres de l'Association des producteurs de riz de la vallée vivent le calvaire. D’où le sens de son appel.

«Des responsables du département de Dagana sont venus m'interpeller sur cette situation compliquée...». À cet effet, Ousmane Lom n’a pas manqué de lancer une alerte concernant la dette de 3 milliards que l'Etat du Sénégal doit aux producteurs de riz. «Le riz a été subventionné depuis quelques mois et en réalité, automatiquement le mot d'ordre devait être suivi d'effet.



Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Le Président avait promis que l'argent allait automatiquement être reversé à la Cnca pour que les paysans et les producteurs puissent recevoir leurs subventions. Ce qui tarde à venir et inquiète les paysans et les producteurs. Aujourd'hui nous pensons que, pour l'intérêt du Président (car tous les paysans sont en phase avec lui), s'ils sont inquiets, ça peut faire mal», a prévenu Ousmane Lom.



À cet effet, le responsable politique à Richard Toll a tenu à alerter le Président de la République, Macky Sall afin qu'il puisse prendre les devants mais aussi en respectant ses promesses.



«La subvention s'élevait à 32 francs, le paysans vendait à 120 Francs Cfa. Vous rajoutez la subvention, le riz est vendu à 162. Donc cette subvention qui s'élève à 3 milliards de nos francs tarde à venir», d'où l'inquiétude de ces paysans qui «ne disposent pas de liquidité pour lancer leur campagne».



«Ces frustrations peuvent mener à une déstabilisation totale de toute la zone. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé d'alerter le Président de la République et le ministre concerné pour que, rapidement, cette situation soit réglée le plus rapidement possible. Parce qu'il ne s'agit juste que d'une régularisation. Donc, nous pensons que dès que le gouvernement est installé, la première chose est de régler ce problème...», souligne Ousmane Lom qui souhaite que ce genre de situation ne se reproduise plus

