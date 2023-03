Retard de leur autorisation: Les femmes de Gueum Sa Bopp annulent leur meeting et menacent... Les femmes de la coalition Gueum Sa Bopp de la région de Dakar devaient tenir à Djiddah Thiaroye Kao un meeting d’investiture de leur leader Bougane Gueye Dany à l’élection présidentielle de 2024 aujourd’hui.



Mais ces femmes ont décidé d’annuler l’événement. Les raisons: Elles ont reçu une autorisation 1 h avant le meeting. Ce qu’elles trouvent anormal. Mame Boussou Touré et Cie accusent Marieme Faye Sall, Mansour Faye et Antoine Diome d’être derrière tout cela….

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mars 2023 à 21:39 | | 0 commentaire(s)|



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook