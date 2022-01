Retard de salaires des 5000 enseignants recrutés : Abdou Faty (SELS/A appelle au boycott des cours dès la semaine prochaine La situation des 5000 enseignants recrutés par l’Etat du Sénégal intrigue le secrétaire général du Syndicat des enseignants libres du Sénégal SELS/A. Dans tous ses états, Abdou Faty se radicalise et dénonce le retard de paiement des salaires de ces enseignants qui servent dans les zones les plus reculées du Sénégal.

Très remonté, il avance : « Lors du 9ème monitoring du vendredi dernier, le gouvernement s’était engagé pour payer à nos collègues récemment recrutés leur salaire du mois de décembre. A notre grande surprise, le constat est amer, les salaires ne sont toujours pas payés. Raison pour laquelle, nous demandons à tous ces enseignants de boycotter les cours en restant chez eux jusqu'au paiement des salaires».



Le syndicaliste d’ajouter : « À charge pour nos organisations, dès la semaine prochaine, d’engager tous les enseignants du Sénégal des plans d’actions, de boycott des cours par des grèves et débrayages pour régler définitivement cette question. »



« car c’est inadmissible de voir des politiciens gaspiller, jeter et fouler l’argent du contribuable par terre à travers des meetings, pendant que de braves enseignants qui se donnent corps et âme pour assurer l’éducation de nos enfants, restent privés de leur salaire », a fustigé Abdou Faty.

